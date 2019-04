Loterij voor renovatie dorpshuis Herxen groots aangepakt: Ferrari of vakantiehuis te winnen

Fietser zwaarge­wond na aanrijding in Olst

23 april Een fietser is vanmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een Belgische auto in Olst. Het ongeval gebeurde vanmiddag iets voor 14.30 uur aan de Veerweg in Olst. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.