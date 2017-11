Maartje Lof lijsttrekker D66 in Olst-Wijhe

Maartje Lof gaat op 21 maart 2018 als lijsttrekker van D66 de raadsverkiezingen van de gemeente Olst-Wijhe in. Rimmert Brandsma staat op de tweede plaats. Ali Voskuil, die in november zitting nam in de gemeenteraad, neemt de derde plek in.

Van de drie in 2014 gekozen gemeenteraadsleden van D66 in Olst-Wijhe ontbreekt Hans Olthof op de lijst. Hij zwaaide af als raadslid, omdat hij zich niet langer herkent in de landelijke koers van D66, en werd opgevolgd door Voskuil.

'Groei doorzetten'

Lijsttrekker Lof, die in de afgelopen vier jaar de fractie leidde, ziet kansen voor de partij in Olst-Wijhe. ,,Nu D66 in de Tweede Kamer verantwoordelijkheid neemt, is het voor D66 Olst-Wijhe een uitstekend moment om de groei door te zetten en met meer zetels het verschil in de raad te maken.”

Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen is D66 gegroeid naar de op-twee-na grootste partij in Olst-Wijhe. De partij kwam in 2014 als nieuwkomer meteen met drie zetels in de gemeenteraad.

Compacte lijst

Lof is blij met de gekozen kandidaten. ,,Het is een compacte lijst, met competente en loyale mensen. Met deze groep mensen ga ik mij vol vertrouwen en enthousiasme voorbereiden op de verkiezingen in maart 2018.”

Ook afdelingsvoorzitter Harold Teunissen ziet het zonnig in. ,,Deze kandidatenlijst is zonder wijzigingen door de leden vastgesteld, wij hebben alle vertrouwen in de kandidaten en zien de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet.”

De lijst van D66 Olst-Wijhe:

1. Maartje Lof

2. Rimmert Brandsma

3. Ali Voskuil

4. Hans van Vliet

5. Annelies Boekhorst