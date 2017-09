'Man, het was hier in de Nieuwstraat net een rivier'

VideoLopend langs de sleuf in de Nieuwstraat in Wijhe, beschrijft de 83-jarige Johan Zwakenberg de situatie in zijn straat van afgelopen zaterdag. De dag waarop ook boven dit dorp veel hemelwater naar beneden kwam. ,,Man, het was hier net een rivier. Binnen de kortste keren stond de geul vol water.''

Verre van blij waren de Zwakenbergs ermee. ,,De werklieden hadden een loopplank over het gat gelegd. Maar door de regen was de grond aan weerskanten van de sleuf weggezakt; de plank dreigde in het gat te vallen. Familie heeft toen een ladder met daarop een plank over de geul gelegd. De opzichter van het werk was niet bereikbaar'', zegt de tachtigjarige Lidy Zwakenberg.

Straatbeeld

Zandhopen, een sleuf, blootgelegde riolering en kabels, een kraantje, werklieden. Dat alles bepaalt nu vooral het beeld in de Nieuwstraat. Het is niet de enige straat in Wijhe waar ze aan de gang zijn. In de directe omgeving wordt ook gewerkt in onder meer de Veerstraat, De Grienden, Achter de Hoven en De Jakke.

Dat het vervangen van het riool, kabels en bestrating ongerief oplevert, begrijpen de Zwakenbergs ook wel. ,,Maar denken ze eind dit jaar in Wijhe klaar te zijn? Dat moet ik nog zien'', voegt Lidy er aan toe.

Hoosbui

Even verderop in de Nieuwstraat woont de 47-jarige Simone Fransen. ,,Het ligt hier bij ons lager dan elders. Zo'n vijf jaar geleden is na een hoosbui water woningen binnengelopen.'' Ook zij is er nog niet zo zeker van dat de werklieden de planning halen. ,,In onder meer De Kupe duurde het werk ook langer.''

In huize Bruggeman krijgen de werkplanners een schouderklop. De 85-jarige Gerrit tobt met zijn gezondheid, heeft een scootmobiel en moet bij klachten van tijd tot tijd met de ambulance naar het ziekenhuis. ,,Nu doen ze de ene helft van de Nieuwstraat, later de andere helft. Ze houden rekening met ons.''

Zoals het er nu naar uitziet, zijn de wegwerkzaamheden in de omgeving van De Grienden eind dit jaar gereed. Dat laat een woordvoerster van Olst-Wijhe weten. ,,Vóór de bouwvak was er een achterstand in het werk, maar die is ingelopen.''