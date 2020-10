Man zonder identiteit stond jaren geleden in achtertuin van wethouder van Olst-Wijhe

,,De gelijkenissen zijn groot en de man vertelde toen ook een verhaal dat hij uit Duitsland kwam. Het zou wel raar zijn als het hem niet is’’, doet Marcel Blind zijn relaas. ,,Ik denk dat het wel vier, vijf jaar geleden is. We waren met wat familie achter het huis aan het barbecueën toen deze man ineens in onze tuin stond. Dat gebeurt wel vaker in het buitengebied, ook bij ons in de Boskamp. Hij vroeg de weg naar de beheerder van de katholieke kerk in het dorp. Daar was hij door iemand naartoe doorverwezen.’’