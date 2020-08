Mannen breken in bij kinderspeelparadijs in Wijhe: ‘Wat heb je daar nou aan als inbreker?’

,,Zo zinloos, dit’’, zegt Roel ten Hoeve, bedrijfsleider van de Ballorig-vestigingen in Wijhe, Hoogezand Meppel en Sneek. Vrijdagochtend sprong hij in alle vroegte in zijn auto om van het Friese Joure naar Wijhe te tuffen, een rit van 114 kilometer. ,,Wij hebben in onze zaken een prima inbraakalarm, dat naar mij is doorgeschakeld. Toen het alarm af bleef gaan, ben ik meteen in de auto gesprongen om poolshoogte te nemen. Door dat alarm hadden de inbrekers amper de tijd om iets te stelen. Hooguit een minuut.’’