Manuel (18) uit Wijhe wint 300.000 dollar in Saudi-Arabië: ‘Maar die beker is waardevoller voor mij’

Stevige buien met fors onweer in Olst-Wij­he vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter maar het blijft zo goed als droog in Olst-Wijhe. Vannacht koelt het af tot 10 graden en is de wind zeer zwak, windkracht 1. In de ochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 18 graden.