Marcel Blind wordt lijsttrekker Gemeentebelangen

Modewinkel in Wijhe verrast door televisieprogramma Tros Radar

6 november Modewinkel Elferink Mode uit Wijhe is maandagavond te zien in het televisieprogramma Tros Radar. De winkeleigenaren uit de Langstraat krijgen een warme douche van het programma. Dankzij Anneke Schep uit Raalte, die een vervangende blouse kreeg voor haar gestolen exemplaar. Ook zij is in de uitzending. Tros Radar maakte eind vorige week opnamen in de winkel in Wijhe.