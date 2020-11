Marco uit Wijhe tovert ‘Flappie’ van Youp om in coronahit: ‘Maar ik had m’n kapje toch opgedaan...’

Volharden­de Olstenaar grijpt alles aan om voor verkeers­vei­lig­heid in het dorp te strijden

25 oktober Of het nu gaat om een nieuwe fietstunnel of een nieuw zonnepark in Olst, als het invloed heeft op de verkeerssituatie in het dorp, komt Oscar Langeland in actie. Deze week stond hij samen met Herman Meester voor de rechter om het zonnepark aan de Diepenveenseweg tegen te houden. Reden? Als dat er komt, kan hun gewenste verkeersoplossing er niet komen.