Markante woning aan de dijk bij Wijhe te koop: ‘s Ochtends hoorde je de boten toeteren in de mist’

Parkeerter­rein op voormalig Olas­fa-ter­rein Olst krijgt vorm, maar een rotonde om er te komen is er nog niet

Terwijl men op het voormalige Olasfa-terrein in Olst druk bezig is om een parkeerplaats te maken voor farmaceut Abbott, is de kans aanwezig dat werknemers er nog niet gebruik van kunnen maken. Een nieuwe rotonde ter hoogte van De Meente moet voor een aansluiting zorgen op het parkeerterrein, maar de benodigde gronden heeft de provincie Overijssel als opdrachtgever nog niet in handen.

1 april