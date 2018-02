Marle massaal in de pen om windmolens

Ge­meen­te­be­lan­gen: rommeltje bij aardehuizen Olst

5 februari Gemeentebelangen in Olst-Wijhe hekelt de rommelige aanblik van de aardehuizen in Olst. Volgens de partij klagen inwoners en treinreizigers over bouwmaterialen bij de 23 experimentele woningen die vier jaar geleden zijn opgeleverd. De partij heeft daartoe schriftelijke vragen gesteld aan het college.