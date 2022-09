Medewerker Jaarmarkt Olst aangereden: gewond naar ziekenhuis

met video Mogelijk chemische stoffen in zwemwater bij drugslab in Den Nul: ‘Onverstan­dig om het aan te raken’

Het zwemwater van de Lange Kolk bij Den Nul is mogelijk vervuild met chemische stoffen. Zondag trof de politie in de buurt een drugslab aan. Een aanwonende boer en boswachter Jeroen den Hartog maken zich nog geen zorgen. ,,We hebben niet het idee dat er iets is gedumpt.’’

31 augustus