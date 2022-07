Miljoenen muziekliefhebbers genieten van werk van Kasper (27) uit Wijhe (zonder dat ze weten wie hij is)

Met video Hoe Wijhe een belangrij­ke rol speelde bij de bevrijding van Nederland: ‘Wandelrou­te maakt dat duidelijk’

Een grote rol in de geschiedenisboeken heeft Wijhe niet, maar toch heeft het Sallandse dorp een opvallende rol gespeeld in de bevrijding van Nederland, toen de Fransen het land bezetten. Dat vindt Wijhenaar Freerk Kunst in ieder geval. Hij verdiept zich al tientallen jaren in het verhaal van de Basjkieren en deelt dat in een nieuwe wandelroute.

26 juli