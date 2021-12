Miljoenen voor ‘voorzieningenhart’ Wesepe eerder op tafel, maar nieuwbouw blijft zaak van lange adem

video & uitslag poll Langstraat in Wijhe afsluiten? Dacht het niet! Visboer Driek houdt pleidooi voor ‘shared space’

Levendigheid in de Langstraat, dat is volgens Driek ter Beek het cruciale punt in de discussie om de winkelstraat in het dorp wel of niet af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In een gepassioneerd betoog vat hij de discussie samen en doet hij zijn eigen duit in het zakje: Maak van de Langstraat een ‘shared space’, waarbij gemotoriseerd verkeer ondergeschikt wordt aan de voetgangers.

26 november