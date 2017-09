Miljoenentekort Het Zand gesprek van de dag bij bewoners zorgcentra

Een zonnige middag aan de Paalweg in Heino. Bewoners van het Wooldhuis wandelen hun zorgcentrum in en uit. Op twee bankjes bij de vijver zitten twee oudere echtparen gezellig te keuvelen. Maar het is niet zomaar een woensdagmiddag; gesprek van de dag is het artikel in de Stentor over het miljoenentekort en de dreigende ontslagen bij alle locaties van zorgspectrum Het Zand.

,,In een paar maanden tijd is het tekort gegroeid van twee naar meer dan negen miljoen. En dat onder leiding van heren die zó veel verdienen, schandalig. Het personeel werkt hard en heeft daar geen schuld aan, maar zal er straks wel onder lijden. Gistermiddag stonden hier medewerksters bij elkaar die ontslagen worden. Ze omhelsden elkaar met de tranen in hun ogen'', vertelt een van de vier tachtigers, die zelf in de bewonerscommissie van het aanpalende seniorencomplex van Woonzorg Nederland zit. Voor zorg en eten maken hij en zijn vrouw gebruik van het Wooldhuis, ook doen ze mee aan activiteiten voor de bewoners, zoals vandaag (donderdag) een huifkartocht, vertelt de nog vitaal ogende man. Hij wil niet met naam in de krant. ,,Anders krijgen we daar misschien last mee.''

Bertus Neimeijer heeft als voorzitter van de cliëntenraad van het Heinose zorgcentrum dinsdag al uitleg gekregen van de Raad van Bestuur van Het Zand. ,,Maar daar mogen we niks over zeggen. Volgende week worden de bewoners, of hun contactpersoon, ingelicht over eventuele gevolgen voor hen. Tot nu toe heb ik nog geen ongeruste reacties van medebewoners gehoord.''

Afwachten

Ook Johan van Diepen, die met zijn vrouw in een aanleunwoning bij het Wijhese zorgcentrum Weijtendaal woont, heeft nog geen onrust bespeurd onder zijn buren. ,,Je kunt je er al wel dagenlang druk om maken, maar laten we eerst maar even afwachten. Gisteren is het personeel ingelicht, maar zij mogen nog niks zeggen. De bewoners van het Weijtendaal worden in twee groepen geïnformeerd. Ik denk dat niet alleen het personeel, maar ook de bewoners last van de bezuinigingen zullen krijgen. Er zit heel wat aan te komen, daar kun je vergif op innemen.''