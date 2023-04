Minder woningen in woonzorgplan Welzorgsum, gemeenteraad nu aan zet

Henk en Lyda uit Wijhe komen niet van hun ‘vreselijke’ lindeboom af: ‘Hopelijk waait de boom een keer om’

Is het nou een ‘vreselijke boom’ of toch een ‘gezonde monumentale boom met cultuurhistorische waarde’. In Wijhe komen Henk en Lyda Hollak er niet uit met de gemeente over de kap van een lindeboom. Henk en Lyda willen zijn de overlast van de boom helemaal beu, maar de gemeente weigert een kapvergunning te verstrekken.