Minister Van Nieuwenhuizen verklaart Gerben Luchtenbelt uit Herxen officieel tot toekomstig eilandbewoner

Proeven van de colaplant en ruiken aan vreselijke stinkerds in heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflo­ra’

1 juni Roomse kervel, een echte colaplant of allang vergeten groente als kardoen. Eetbare planten met fijne blaadjes en bloemen waar je rustig je neus in kunt steken. Maar om ze nu smakelijk in de mond te stoppen? Wie net dat ene zetje nodig heeft, kan dit weekend naar heemtuin ‘Veermans Hof IJsselflora’ in Wijhe. Voor een ruik- en proeverijronde. ,,Ik laat je de stinkende ballote ruiken en Chinese look proeven’’, zegt gids Annet van der Veen.