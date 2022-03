Miranda valt voor de charmes van een echte dorpsclub: ‘Ik merk nu dat ik te veel deed’

Onrust over gebruik van gif bij lelieteelt in Salland: ‘Boeren kiezen voor het geld’

De lelieteelt bloeit in Salland, maar daar is lang niet iedereen blij mee. Om de bollen goed te kunnen verzorgen, zijn volgens de telers relatief veel bestrijdingsmiddelen nodig. En dat is funest voor mens én dier, vindt een groep inwoners. Verandering is niet gemakkelijk. ,,Uit nood kijken boeren naar de hoogste prijs voor hun grond.’’

5 maart