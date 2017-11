Wijhese na­tuur­be­scher­mer krijgt erebank

4 november IVN De Grutto Wijhe-Olst en de gemeente Olst-Wijhe hebben zaterdagmorgen natuurkenner en jarenlang natuurbeschermer Gerard Schulten in het zonnetje gezet. Schulten kreeg een naar hem vernoemde bank in heemtuin Veermans Hof aan de Stationsstraat in Wijhe. Schulten woont sinds kort in een appartement in woonzorgcentrum het Weijtendaal, waar hij uitkijkt op de heemtuin.