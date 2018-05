Moeder en kind samen onderuit met motor tussen Deventer en Olst

Deventer kapper onder vuur na opmerking over 'bosneger'

14:07 De Deventer kapper Ad Peters heeft voor veel ophef gezorgd met een opmerking over kroeshaar in het lifestyle-programma 'Bubbels en Gloss', dat zondag is uitgezonden op RTL4. ,,Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen'', merkte Peters op. Het leidde tot een storm van reacties.