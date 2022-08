Mogelijk chemische stoffen in zwemwater bij drugslab in Den Nul: ‘Onverstandig om het aan te raken’

Grondeige­naar Jan G. opgepakt na vondst drugslab in Den Nul, advocaat ontkent betrokken­heid: ‘Sneu voor hem’

Grondeigenaar Jan G. is aangehouden naar aanleiding van de vondst van een drugslab in Den Nul. G. is een bekende in de omgeving. Het politieonderzoek loopt nog. Zijn advocaat Caroline Pronk stelt dat haar 69-jarige cliënt niet betrokken is. ,,Hij werkt gewoon mee aan het onderzoek.’’

30 augustus