Mogelijk raadsbreed akkoord in Olst-Wijhe

Dat heeft lijsttrekker Marcel Blind van Gemeentebelangen donderdagavond bekend gemaakt bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Olst-Wijhe. Volgens hem heeft de kiezer het vorige college van CDA, VVD en Gemeentebelangen gewaardeerd, met samen 252 stemmen extra. ,,Ik las in dagblad Trouw over gemeenten die een ruk naar groen hebben gemaakt. Ook hier hebben we dat gedaan. Ons streven naar duurzaamheid is beloond’’.

Luis in de pels

Ferdi Hummelink van GroenLinks, met twee zetels nieuw in de raad. ,,We hebben voorkeur voor een centrum-links college, maar dat is niet in beton gegoten. We zullen de luis in de pels zijn van partijen die op gebied van duurzaamheid terugtrekkende bewegingen maken. Als we onze ideeën in een breed akkoord kwijt kunnen, staan we daar achter’’.