Monteur uit Olst valt gewond uit tijdens Dakar Rally: ‘Dat was een beste klap’

VideoMonteur Martin Roesink (56) hoopt in de loop van volgende week veilig terug te keren in Olst nadat hij donderdag gewond raakte. Hij brak een ruggenwervel tijdens de vijfde etappe van de Dakar Rally, die in Saoedi-Arabië wordt verreden. ,,Ik kan dus nog niet aan het werk.’’

Roesink was bezig aan zijn twaalfde, achtereenvolgende deelname aan de rally toen de truck van Gert Huzink waarin hij meereed, in een duinpan belandde. Huzink en navigator Rob Buursen konden zonder probleem verder, Roesink niet. Voor het eerst in zijn carrière, moest hij vervroegd afhaken.

Gert Huzink, Rob Buursen en Martin Roesink van Team Riwald in actie tijdens de vierde etappe van de Dakar Rally, toen iedereen nog topfit was.

Beste klap

,,Het was een beste klap’’, meldt hij vanuit een ziekenhuisbed in de Saoedische plaats Hail. ,,We kwamen over een duinhelling en gingen daarna steil naar beneden, bijna haaks er weer af. Zo stond het niet in het roadbook. De truck klapte over de kop, hard op de bodem en dat vond mijn rug niet zo leuk.’’

De twee andere inzittenden konden ongeschonden verder, maar Roesink voelde dat het niet goed zat in zijn rug. ,,Ik had meteen flink veel pijn en duwde de rest van de etappe, die nog 200 kilometer duurde, mijn rug stevig in de stoel zodat-ie zo weinig mogelijk te verduren kreeg. We hebben de rest van de route ook wat rustiger aan gereden, ik moest wel op de tanden bijten.’’

Gebroken wervel

Eenmaal aangekomen in finishplaats Hail, aan het einde van de middag, werd Roesink onderzocht in de medische tent van de organisatie van de rally, maar daar konden zij niet met zekerheid zeggen wat er aan de hand was, waarna hij zich in het plaatselijke ziekenhuis meldde.

Daar bleek ‘s avonds uit onderzoek dat de monteur uit Olst een ruggenwervel heeft gebroken door de klap. ,,Tja, een tegenvaller. Ik krijg nu een korset aangemeten om de boel te stabiliseren en mijn Dakar Rally zit erop. Balen, want ik kwam hier voor de race, maar ja, gezondheid gaat voor.’’

Zijn teamgenoten gaan nu verder als duo waardoor een goede eindklassering een utopie lijkt. ,,Ze mochten geen vervanger meenemen voor mij, dus ze zijn nu met hun tweeën verder gegaan in de zesde etappe richting Riyad. Daardoor kunnen ze minder snel en tactisch rijden. Zij balen er dan ook flink van.’’

Roesing, vanaf een ziekenhuisbed in Hail (Saoedi-Arabië): 'Gezondheid is het belangrijkst'

Naar Olst

Hoe het verder gaat met de monteur? ,,Er wordt nu een korset gemaakt en als dat klaar is, denk ik dat ik maar naar huis toe ga. Naar Olst. Dan meld ik me daar wel weer bij mijn huisarts om te kijken hoe ik verder ga revalideren.’’

Werken zit er dan waarschijnlijk nog niet meteen in. ,,Ik ben chef werkplaats bij Bakkers Bedrijfsauto’s in Apeldoorn. We hebben nog geen contact gehad, maar ik heb begrepen van de artsen hier dat ik zeker 45 dagen niet zwaar mag tillen en voorlopig niet in een truck kan stappen.’’

Toekomst