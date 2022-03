Monumentaal dijkhuisje in Wijhe verpaupert: ‘Ik wil het wel opknappen, maar mis enthousiasme’

video Historisch Dijkstoel­huis­je in Wijhe is vanaf morgen even open voor publiek

In een bocht op de oude dijk net buiten Wijhe staat het grootste Dijkstoelhuisje van Salland. Het pand is er slecht aan toe. Om het historisch erfgoed te behouden, heeft eigenaar Ralph Mulders architect Marcia Mulder in de arm genomen. Zij staat erop dat Mulders het dijkmagazijn eerst openstelt voor publiek. ,,Een prachtkans om het huisje in originele staat te zien’’, zegt de architect.

11 september