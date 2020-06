Motorrijders op IJsseldijk snappen klachten over overlast: ‘Maar scheer ons niet over één kam’

Raadslid Gemeentebe­lan­gen Olst-Wij­he over soap rond fietstun­nel: ‘Ik voel me geschof­feerd door clubje van vier’

19 juni Raadslid Ron de Wit van Gemeentebelangen Olst-Wijhe is in zijn wiek geschoten. De actie van vier inwoners om de aanleg van een nieuwe fietstunnel in Olst tegen te houden, ergert hem mateloos. ,,Ik voel mij in mijn werk als raadslid aangetast.”