Twee keer zoveel Dijkdenkers over IJsseldijk

16:22 De groep burgers die actief meedenkt over de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst is verdubbeld. De inwoners van het gebied gaven zich op na een bezoek aan een van de vier informatiebijeenkomsten die Waterschap Drents Overijsselse Delta de afgelopen tijd hield over de versterking van het 29 kilometer lange dijkgedeelte.