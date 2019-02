Niels Bergevoet gaat voorop bij De Diekschoevers in Wijhe

Sinds de algemene ledenvergadering heb je de voorzittershamer overgenomen. Hoe is dat gekomen?

,,Toen de vorige voorzitter, Hans Hutten, aangaf te willen stoppen, vond ik het een logische stap van secretaris naar voorzitter. En heb me beschikbaar gesteld. Vervolgens werd ik ook min of meer gevraagd om deze functie op me te nemen. Uiteraard moesten we ook op zoek naar een vervangende secretaris en dat liep ook op rolletjes. We zitten nu in de overgangsperiode voor beide functies. Hans treedt terug en ik treed aan. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de taken, wie doe wat gedurende de overgangsperiode.’’