Nieuwbouw over zijn grens drijft buurman Ton (75) tot wanhoop in Wijhe: ‘Ik wilde nooit dwarsliggen’

Aantal woningin­bra­ken in Olst-Wij­he in 2021 gestegen, maar toen een verdachte werd aangehou­den stopte het

Landelijk is het aantal woninginbraken in 2021 gedaald, maar niet in Olst-Wijhe. In de IJsselgemeente was er een stijging van 13 in 2020 naar 23 in 2021. Opvallend is dat de woninginbraken stopten toen er eenmaal een verdachte was aangehouden.

15 februari