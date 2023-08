Nieuwbouwproject Wesepe drijft omwonenden naar de rechter: ‘We vrezen dat er te veel gebouwd gaat worden’

Na tien rechtsza­ken over 30 centimeter verschil tussen Wijhese woningen draait het alleen nog maar om rust

Het gaat om ongeveer 30 centimeter en het houdt twee huishoudens in de gemeente Olst-Wijhe al jaren in z’n greep. Staat een nieuwbouwwoning te dicht op de erfgrens van de buren? De centimeterkwestie nadert z’n climax. ,,Het is de tiende keer dat we ons moeten verweren. We hopen dat hier een einde aan komt.’’