‘Nieuwe buren’ mogen definitief geen minicamping beginnen aan de Eikelhofweg in Olst

Nachtje aan de Loswal in Wijhe wordt flink duurder: ‘Belache­lijk, de voorzienin­gen blijven ver achter’

2 april Als je met de boot aanlegt bij de Loswal in Wijhe, dan betaal je daar vanaf dit jaar per dag geen 9,80 euro, maar 15 euro voor. Ook de camperplekken worden flink duurder. Watersportliefhebbers vinden deze verhoging niet in verhouding staan tot de voorzieningen aan de IJsselkade in Wijhe. ,,Er is geen stroom, geen wifi en de trailerhelling is nauwelijks bruikbaar. Dit is te gek voor woorden’’, zegt Manuela Timmer uit Olst.