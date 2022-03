Nikkels wil nieuwbouw ontwikkelen op vrijkomende schoollocaties Olst: ‘Enige serieuze gegadigde’

Basis­school­fu­sies zorgen voor extra ruimte, maar waarvoor?

Door verschillende fusies van basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe komt sowieso de locatie van de Tellegenschool in Wijhe vrij voor woningbouw. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Ook de locatie van de Holsthoek in Den Nul komt eerder vrij, maar de gemeente is met Plaatselijk Belang in gesprek om het gebouw te behouden als ontmoetingsplek.

22 augustus