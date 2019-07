Noodweer zorgt voor overlast in Oost-Nederland

Dat laat eigenaresse Marina Bökkers weten. Via de zolder stroomde het water het restaurant binnen. De aanwezige gasten hebben geholpen om de zaak leeg te ruimen, om schade aan de inboedel te voorkomen. De brandweer is inmiddels vertrokken. Nu is het schoonmaken geblazen. Meerdere straten in Olst, zoals de Jan Hooglandstraat, staan blank. Bij meerdere woningen liep het water naar binnen. Bij de Action kwam het via de voegen in de vloer binnen.