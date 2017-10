Noordmanshoek krijgt zonnepanelen en boomgaard

De kogel is door de kerk. Het definitieve plan voor de Wijhese Noordmanshoek is af. Het beoogde industrieterrein krijgt onder andere vijf hectare zonnepaneel, wandelpaden en een boomgaard. Om de plannen te verwezenlijken is een investering van 100.000 euro nodig.

Een speciaal in het leven geroepen werkgroep deed het afgelopen jaar onderzoek naar de mogelijkheden voor de Noordmanshoek. Het stuk land van 25 hectare is in het verleden voor ruim vier miljoen euro aangekocht door de gemeente Olst-Wijhe. Het industrieterrein kwam er nooit. De werkgroep kreeg de opdracht om een nieuw plan te ontwikkelen waarbij het stuk jaarlijks 45.000 euro in het laatje moet brengen. Daarnaast is een duurzaam karakter een harde eis.

Scenario's

,,Drie scenario’s hebben we onder de loep genomen”, reageert Anton Kleine Schaars, voorzitter van Plaatselijke Belang Wijhe. Van een camping tot windmolens, veel plannen passeerden de revue. ,,Uiteindelijk hebben we uit alle input een schets gemaakt. Die ligt nu op tafel.” Natuur krijgt een belangrijke plek. Naast een boomgaard komt er een duurzaam omloopbos die zorgt voor biomassa. Noordmanshoek krijgt ook wandelpaden, een moestuin en een vijver. In fase twee is er ruimte voor de bouw van een werkplaatsje, mini-camping of kleinschalige woningen voor mensen met een beperking. Om het plan duurzaam te maken is gekozen voor vijf hectare zonnepaneel. Een derde van de grond blijft geschikt voor agrarische activiteiten.

Vraagstuk

Kleine Schaars heeft afgelopen tijd regelmatig met omwonenden gesproken. ,,De meesten zijn erg positief”, weet hij. ,,De activiteiten moeten passen in het landschap. Vroeger kende dit gebied bijvoorbeeld veel boomgaarden. Dat brengen we nu terug.” Eind november komt het vraagstuk in de raad, waarna de politiek beslist of het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. ,,Ons werk zit erop, maar we staan natuurlijk open voor aanpassingen. Het is afwachten wat de politiek beslist.”