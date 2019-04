Ollie uit Olst van Zwitserse Alpen naar culinaire top in Nederland

IJsselland­schap speurt naar verzame­laars van verhalen

2 april IJssellandschap is op zoek naar nieuwsgierige schrijvers die zich willen inzetten om verhalen over het riviergebied in Salland te verzamelen. Deze worden onder meer gekoppeld aan een aantal te ontwikkelen fietsroutes door het IJssellandschap en aan de al bestaande Hazepad wandelroutes.