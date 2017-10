Olst in Transitie gebruikt film Tomorrow voor bijeenkomsten over duurzaamheid

Olst in Transitie begint op vrijdag 10 november met een serie van zes thema-avonden over duurzaamheid. De avonden zijn gebaseerd op de bekroonde documentaire Tomorrow. De organisatie neemt telkens een deel van de film als uitgangspunt, maar kijkt ook wat de gevolgen voor Olst zouden kunnen zijn.

De thema-avonden zijn elke tweede vrijdag van de maand. Op 10 november is de eerste, op 13 april de laatste. De bijeenkomsten zijn in het Holstohus in Olst, entree is op basis van een vrije gift.

Tomorrow is sinds vorig jaar een hit in de Nederlandse filmhuizen, maar in Frankrijk en België haalde de documentaire over de actuele bedreigingen van de aarde zelfs records met ruim een miljoen bezoekers in reguliere bioscopen. De filmmakers sleepten ook meerdere prijzen in de wacht.

Aantrekkelijk

Volgens Olst in Transitie is het thema van de film pittig, maar de aanpak jong, fris en optimistisch van toon. Daarmee blijkt hij aantrekkelijk voor een breed publiek, maar zorgt hij ook voor enthousiasme bij de kijkers.