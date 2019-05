Olst telt toch nog nieuw oorlogsslachtoffer: James Laurence Auchterlonie

SallandWo­nen bouwt huisjes voor een-en twee persoons­huis­hou­dens

7:00 Een nieuw concept van SallandWonen moet het tekort aan kleine woningen in de dorpen oplossen. Heeten krijgt de primeur met vier nieuwbouwwoningen voor een- of tweepersoonshuishoudens aan de Veldegge. De woningcorporatie wil in de nabije toekomst tientallen zogenoemde Buitengewoon­thuiswoningen neerzetten.