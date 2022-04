Olst-Wijhe is twee Ridders en twee Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker

LINTJESREGENTwee ridders en twee leden in de Orde van Oranje Nassau zijn er vandaag bijgekomen in Olst-Wijhe. De vier gedecoreerden zijn in Logtenberg op de Boerhaar verrast met hun koninklijke onderscheiding.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Frits Klein (77, Olst) heeft een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan het zitvolleybal voor gehandicapten. Als scheidsrechter floot hij vele wedstrijden, ook tijdens EK’s, WK’s en de paralympics. Klein is verder actief voor de Videogroep Olst-Wijhe, de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed en mantelzorger voor een buurman.

Volledig scherm Frits Klein (links) werkte mee aan een theaterproject met de pop Betsie Babbel die binnen verzorgingshuizen live-theater brengt. © archief/gerard vrakking

Adrie Bolijn (68, Wijhe) is sinds 2001 vrijwilliger voor voetbalvereniging Wijhe’92, onder andere als voorzitter jeugdcommissie en voorzitter voetbalbestuur. Ook is hij adviseur voor cultuur-, sport- en welzijnsorganisatie Ut Huus. Als directeur en later als directeur-bestuurder van Stichting Openbaar basisonderwijs Salland De Mare heeft hij veel betekend.

Volledig scherm Adrie Bolijn. © archief/Gerard Vrakking

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mohamed Ait-SiHamou (80, Wijhe) zet zich volop in voor hulpbehoevende dorpsgenoten. Zo was hij steun en toeverlaat voor de bejaarde broers Tiggelhoven die slachtoffer waren van een roofoverval en later overleden aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Ook was hij controleur voor de hengelsportvereniging in Wijhe en is hij nog steeds vrijwilliger op landgoed ‘De Gelder’.

Gerrit Boomgaard (46, Wijhe) is eigenaar van een supermarkt in Wijhe en biedt al vele jaren een veilige werkomgeving aan ‘verweesde’ jongelui die hij structuur en werkervaring biedt. Ook een 70-plusser met een licht verstandelijke beperking heeft een vaste plek in zijn bedrijf. Verder is hij actief voor de ondernemersvereniging Gastvrij Wijhe.

Volledig scherm Gerrit Boomgaard bracht met de Historische Vereniging Wijhe, het stickerboek ‘Wijhe, de parel aan de IJssel’ uit via zijn Albert Heijn supermarkt. © archief/FOTO HISSINK

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

