Olst-Wijhe sluit akkoord over bouw Aberson-terrein

Olst-Wijhe verkoopt aandelen in Vitens

13:32 De gemeente Olst-Wijhe gaat haar aandelen in waterbedrijf Vitens verkopen. Nieuwe eigenaar wordt de provincie Overijssel die alle gemeenten in de provincie heeft aangeboden hun aandelen in Vitens over te nemen. De verkoop levert Olst-Wijhe 2.3 miljoen euro op.