Olst-Wijhe wil door met burgemeester

Ollie Schuiling uit Olst neemt Restaurant Kasteel Heemstede in Houten over

22 maart Na ervaring opgedaan te hebben als kok in twee- en driesterrenrestaurants FG in Rotterdam en De Leest in Vaassen en als keukenchef in Schloss Schauenstein in Zwitserland, keert Ollie Schuiling uit Olst terug naar Nederland als chefkok en mede-eigenaar van Restaurant Kasteel Heemstede in Houten.