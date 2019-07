Olst wil eeuwenoud torenuurwerk terug van Deventer

Rustpunt uitkomst voor wandelaar en fietser. ‘Jammer dat jullie geen heroïne hebben...’

13 juli Er zit nog steeds groei in het aantal rustpunten, plekken waar wandelaars en fietsers even kunnen pauzeren en wat eten of drinken. Het initiatief is ooit bedacht door Fred Heemskerk uit Bathmen en gestart in Salland. Onlangs werd de 610e Rustpunt geopend in Friesland. Maar niet iedereen juicht de expansiedrift toe. ,,Het was mooi geweest als het iets exclusiefs Sallands was gebleven.’’