Olstenaar aan het roer van veerdienst in Wijhe

Verhit debat over zonnepark verstoort rust op het Raalter platteland

30 mei Het keukenraam van de melkveehouder Tonnie Groot Beumer kijkt daar in het schitterende Raalter buitengebied uit op grazende koeien en een aaneenschakeling van weilanden. ,,Als het zonnepark er komt, zie ik vanuit mijn keuken ook de zonnepanelen liggen. Geen gezicht! Ik woon in het buitengebied, niet in het kassengebied in het Westland'', moppert de 56-jarige boer.