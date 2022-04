Olstenaar chanteerde mannen die contact zochten met prostituees en stuurde een tikkie: jaar cel

Gedurende een half jaar in 2020 zijn zo zes personen afgedreigd. Na betaling van het eerste tikkie (betaalverzoek via de smartphone) bleven vervolgens tikkies komen. Hij schreef bijvoorbeeld: ‘… we weten waar je in Ommen woont dus als je me niet 100 tikkie overmaakt staan we dadelijk voor je deur om tegen je vrouw te zeggen.’ Een van de gedupeerden heeft de rechtbank laten weten hoe angstig hij was geweest voor de chanteur.