Olsterveer gaat weer uit de vaart

Wijhese fietsers komen in actie voor ALS-patiënte Tineke

19 januari Kapsters in Wijhe knipten donderdag klanten om geld in te zamelen voor hun dorpsgenoot, ALS-patiënt Hanno Bos. Dit weekend is er opnieuw een geldinzamelingsactie in Wijhe, in sportschool LEEF. Nu voor Tineke, die ook ALS heeft.