Olsterveer vanmorgen tijdelijk uit de vaart vanwege spoedreparatie, later vandaag volgt definitieve reparatie

Vierde Divisie Rohda Raalte profiteert niet van misstappen concurren­tie

Op bezoek bij Be Quick 1887 is Rohda Raalte er niet in geslaagd een sprong op de ranglijst te maken. De Groningers waren de betere ploeg en wonnen verdiend met 2-0. Door de misstappen van de volledige top vijf bleef de schade voor Rohda overigens beperkt.