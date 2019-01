Omvangrijk vleesschandaal voor de rechter, maar wie heeft van een paard een koe gemaakt?

Afsluiten Schippers­hui­zen in Wijhe volgt pas na mogelijke bezwaren

24 januari Het verkeersplan voor het afsluiten van de Schippershuizen in Wijhe voor sluipverkeer in de spits, is sinds gisteren officieel. Omdat er nog mogelijkheid is tot bezwaar, zal de gemeente Olst-Wijhe de maatregel echter nog niet meteen uitvoeren.