Ondanks een nog lopend beroep bij Raad van State gaat gemeente door met aanleg van fietstunnel in Olst

Olst-Wij­he heeft geen wijken die snel van het gas af kunnen: ‘De meeste mensen moeten zelf aan de bak’

In Olst-Wijhe zijn geen wijken die voor 2030 geheel gasloos gemaakt zouden kunnen worden. Dat zegt de gemeente in de zogeheten ‘Warmteverkenning’. Wel wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is een warmtenet aan te leggen vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Olst. Duurzaamheidscoöperatie Goed Veur Mekare (GVM) vindt de voorstellen van de gemeente veel te sober. ,,De ambitie vinden wij aan de magere kant.’’

19 december