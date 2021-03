Ongeldige stemmen tijdens Tweede Kamerverkiezingen: de koploper is Olst-Wijhe

Oost-NL Stemt Zorgverze­ke­raar uit Deventer roept politiek Den Haag op: ‘Geef ons een geldpot voor de regio’

3 maart De zorg wordt meer en meer in de regio geregeld. Petra Teunis, bestuurder bij Eno Zorgverzekeraar in Deventer, heeft het de afgelopen kabinetsperiode zien gebeuren. De trend stemt haar blij: ,,De regio is al meer dan 160 jaar ons dna.” Maar meer verantwoordelijkheden betekent meer kosten. ,,We hebben steun nodig uit Den Haag.’’