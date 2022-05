Ontwerpschetsen voor het nieuwe Kerkplein in Olst bekend: vergroening en levendigheid staan centraal

Slechts een paar zieke kastanjebomen en een parkeerplaats ‘sieren’ de omgeving van de Oude Kerk in Olst. Een treurig gezicht, maar dit beeld is binnenkort verleden tijd. De drie ontwerpschetsen voor het nieuwe Kerkplein zijn namelijk onthuld. ,,Door vergroening en ontmoeting krijgt het Kerkplein weer een functie.”

De gemeente wil de riolering vervangen en het plein vergroenen, maar neemt ook de wensen en uitgangspunten van bewoners mee in de realisatie. ,,De gemeente had herinrichten op de planning staan en wij hebben gevraagd of er de mogelijkheid is om te verlevendigen, door vergroening en ontmoeting. Zo krijgt het Kerkplein weer een functie”, vertelt Olstenaar Gerry Herbst, oprichter van initiatiefgroep Kerkplein Olst.

De initiatiefnemer noemt de belangrijkste uitgangspunten van de groep. Herbst: ,,Nu staat de kerk op de hoek van een parkeerplaats. Het gebouw en de toren verdienen meer aandacht. Een plein rond een kerk heeft van oudsher een belangrijke functie, het is een ontmoetingsplaats. Daar wordt verteld wat er gebeurt.”

Eén van de drie ontwerpschetsen van het nieuwe Kerkplein in Olst. © Gemeente Olst-Wijhe / Stedenbouwkundige Rob Smetsers

Een ander punt is de versterking van de biodiversiteit in dit stukje Olst. ,,Dode bomen worden vervangen door nieuwe bomen, maar je kan nog meer doen. Maak het een aantrekkelijk gebied voor meer vogels dan alleen kraaien’’, zegt Herbst.

Samenwerking met Olstenaren

In 2019 kwam Olstenaar Gerry Herbst met het initiatief om het Kerkplein te verlevendigen en te vergroenen. ,,Het heeft lang geduurd, maar aan de andere kant is er met alle belanghebbenden heel zorgvuldig gewerkt. Er is contact opgenomen met inwoners, de kermis, de kerk, met wie niet? Zo heeft de markt er gestaan en is er afgewogen wat hun gebruik is van het plein. Er is een parkeeronderzoek gedaan. Alles is afgewogen.”

Ontwerpschets B voor het nieuwe Kerkplein in Olst. © Gemeente Olst-Wijhe / Stedenbouwkundige Rob Smetsers

Herbst vindt het belangrijk dat inwoners van Olst ‘maximale ruimte krijgen om iets van de plannen te vinden’ en dat iedereen ideeën kan inbrengen. Dennis Elshof, projectleider team Projectmanagement & Advies van de gemeente Olst-Wijhe, geeft aan dat er inderdaad samengewerkt wordt met de Olstenaren om het Kerkplein te realiseren.

,,We hebben gesprekken gevoerd met de bedrijven die er om de kerk heen liggen, met de kermis, met de markt, en met de leden van de kerk. Zo moet er natuurlijk wel een rouwauto kunnen staan op het nieuwe Kerkplein. Dat pakket aan info hebben we meegegeven aan de ontwerpers.’’

Ook worden inwoners ook op een andere manier om hulp gevraagd. ,,Bijvoorbeeld bij het aanplanten van groen of het metselen van muurtjes. Het idee is dat de gemeente het onderhoud gaat overnemen.”

Ontwerpschets B voor het nieuwe Kerkplein in Olst. © Gemeente Olst-Wijhe / Stedenbouwkundig ontwerper Hanneke van den Outenaar (Buro Stedenbouw)

Budget

Het totale budget waar vanuit wordt gegaan voor de realisatie is 380.000 euro. Of dit voldoende is, wordt duidelijk na de inloopbijeenkomst op 7 juni. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners reageren op de schetsen. Elshof: ,,Pas na de inloopavond, nadat we samen een definitief ontwerp hebben uitgewerkt, weten we meer over of we voldoende budget hebben en of we moeten bezuinigen”.

De kostenberekeningen van de schetsontwerpen liggen tussen de 375.000 tot 410.000 euro. De gemeente streeft ernaar om begin volgend jaar met de uitvoering te starten.

Schetsen kiezen

Welke schets wordt gekozen, is nog niet bekend. ,,We hebben de inwoners van Olst gevraagd wat zij van de schetsen vinden en of ze een voorkeur hebben voor één van de drie. Het kan zijn dat er één van de drie schetsen wordt gekozen, of dat we elementen van de schetsen samenvoegen”, zegt Elshof.