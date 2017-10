Ook gemeenteraad neemt afscheid van randweg Olst

Een wandeling rond het Deventer Ziekenhuis, dankzij Anne-Britt (10)

10 oktober Achtste-groepers huilen niet. Die jeugdfilm, over een scholier die lijdt aan leukemie, bracht Anne-Britt uit Deventer op een idee. Het ziekenhuis in de film heeft een eigen ziekenhuistuin en het Deventer Ziekenhuis (DZ) niet. ,,Ik vond het zielig dat mensen die in Deventer in het ziekenhuis liggen, niet naar buiten kunnen.''