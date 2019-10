Oorlogsmonument in Olst op klaarlichte dag vernield

Isa (18) uit Olst kruipt in huid van Anne Frank

25 oktober Isa Opheikens (18) uit Olst speelt de hoofdrol in een toneelbewerking van ‘Het dagboek van Anne Frank’. Toneelvereniging Herman Heijermans, waarvan Isa lid is, voert dit in april 2020 op in het Holstohus in Olst. Dit gebeurt in het kader van 75 jaar bevrijding.