Opleidingsteam PFA pakt Salland Cup

Burgemeester Olst-Wijhe waarschuwt: 'Doe deur dicht bij brand'

23 oktober De landelijke brandweercampagne 'Hé, doe de deur dicht', krijgt ook navolging in de gemeente Olst-Wijhe. Oktober staat in het teken van de brandpreventie, en burgemeester Ton Strien haakte daarbij aan door een informatiepakket uit te reiken aan de familie Bijsterbosch in Wijhe.